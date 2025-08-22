ペットフェアアジアが20日、上海市の上海新国際博覧センターで開幕し、ペットのライフサイクル全体をカバーする商品とサービスが次々に登場した。中国では「ペット経済」が急成長し、若者の間で広く注目を集めている。オンラインプラットフォームのデータによると、ペット関連消費では95後（1995年から1999年生まれ）の消費者が30％を超え、最も大きな割合を占めている。05後（2005年から2009年生まれ）のユーザー数が前年比で92％