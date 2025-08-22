◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）記念すべき一発にも空砲となってしまった。今宮健太内野手（34）がプロ野球313人目の通算100本塁打をマークした。2回2死。北山亘基の直球を右中間スタンドへ運んだ。プロ16年目でメモリアルな一打を放った。試合後、今宮は「やることは変わらないです。出ましたけど、また明日やるしかない」と淡々と振り返った。100号に至るまでにはさまざまな経験を積んで