◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの柳町達外野手（28）が意地の四球を選んだ。優勝マジック点灯がかかった大事なカード3連戦の初戦。柳町はチームトップ打率2割7分9厘を誇るも「（柳町）達の状態良くないのも含めて」（小久保裕紀監督）と4試合ぶりにスタメンを外され、左翼には4年ぶりに守る打撃好調の牧原大成がついた。柳町は「悔しい思いもあった」と唇をかみつつ、「でもや