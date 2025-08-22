◇セ・リーグ阪神3―1ヤクルト（2025年8月22日神宮）阪神の藤川監督は延長10回に及ぶ激闘を制し「今日まで変わらずですけど、みんな真剣にやってますからね。ぎりぎりの勝負のところを普段からやっている。流れ作業でやっている選手は1人もいない」と選手を称えた。同時に敵地ながら熱い声援で後押ししてくれるファンにも感謝。「素晴らしいものがありますしぎりぎりのところで相手を上回ることが自分たちにとって大事」