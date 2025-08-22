◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）２位巨人との３連戦初戦を落とし、ゲーム差が２・５に広がった。初回無死一、二塁の好機を逃すと、１０勝がかかっていた先発のジャクソンが６回２死から２四球などで満塁のピンチを作って降板し、救援の坂本が甲斐に走者一掃の二塁打を許す悪循環。「先にチャンスがあった中で、もう一押しが…。ジャクソンはいつもよりストライク、ボールがはっきりした中で我