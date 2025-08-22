◇パ・リーグ西武3―0ロッテ（2025年8月22日ZOZOマリン）西武・古賀悠が走攻守で活躍した。打っては3回の先制6号ソロなど2安打。8月は早くも4発目で、バッテリーを組んだ先発・高橋も「いつの間にかホームランバッターになっちゃった。心強い」と喜んだ。守ってはその高橋を好リード。そして「走」で魅せたのが7快打。1死から中前打で出塁すると、続く元山の3球目に二盗に成功。盗塁は2年ぶりでプロ2個目だ。この