◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―３阪神＝延長１０回＝（２２日・神宮）阪神・藤川球児監督はロースコアの延長戦をものにした勝利に手応えをにじませた。「ずっとそういう野球ですから。（シーズン）最初の時から今日まで変わらずですけど、本当にみんな真剣にやっていますからね、真剣にぎりぎりの勝負を普段からやっている。流れ作業でやってる選手は一人もいないんで。ファンの方の声援も球場で素晴らしいものがあります