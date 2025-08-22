巨人は２２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で８―１と大勝。阿部慎之助監督（４６）は一軍復帰後初アーチを放った岡本和真内野手（２９）を称賛した。この日「４番・三塁」で先発出場した岡本は、０―０の３回二死走者なしから相手先発ジャクソンが２球目に投じた１３０キロの高めスライダーを強振し、左中間スタンドに一軍復帰後初となる先制ソロを叩き込んだ。阿部監督は５月ぶりとなる主砲の一発を「先制点をなんとか取れた