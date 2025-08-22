元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新。人気芸人とともに神宮球場で阪神戦を生観戦した様子を投稿した。“虎党”の山本は自身のXで「神宮でとらほーー！！」と記した。そして芸人・陣内智則、お笑いコンビ「シンプル」・大狸ぽんぽことの3ショットを公開した。ネットでは「やったね！」「可愛すぎ」「女神のさや姉」「勝利の女神彩様」などの声が上がった。