◆パ・リーグ楽天３―２オリックス（２２日・楽天モバイルパーク）オリックス・太田椋内野手が「３番・二塁」で先発し、４打数２安打１打点の活躍を見せた。前日２１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）では右手に死球を受け、途中交代。状態が心配されたなか、初回無死一、三塁の好機で中前適時打を放つと、６回先頭の打席では左中間へのエンタイトルツーベースをマークした。試合後は「大丈夫です。（死球の影響はあって