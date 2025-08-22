◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）柏はホームで浦和と対戦し、４―２で勝利した。町田を抜き、暫定首位に浮上した。後半からドラマが始まり、大逆転勝利を収めた。前半を終えた段階で柏は２点ビハインド。しかし、今季Ｊ１屈指の負けないチームはおくさなかった。ハーフタイム後に出場したＦＷ瀬川祐輔が後半９分に１点を返すと、同３８分には日本代表ＦＷ細谷真大がワンツーから左足を振り