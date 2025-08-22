◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―３阪神（２２日・神宮）＝延長１０回＝ヤクルトは延長戦の末、競り負けた。高津臣吾監督は「最後は四球でつながれたのが、非常に大きかったですけど、守れないと、直結とは言わないですけど、失点に結びつくケースが多いですね」と守備の綻びが敗因になったと指摘した。１―１の１０回１死一塁で高寺の中堅への飛球を岩田が一度グラブに収めながら落球（記録は安打）。これでピンチが拡大し