8月2日に2年ぶりのアルバム『55 BLACK』をリリースしたばかりの大黒摩季が、早くも8月28日に新曲「Mira mira mira」をデジタル配信リリースする。同楽曲は2025年2枚目のアルバムとして今秋リリース予定の『55 RED』のリード曲となるものだ。新曲「Mira mira mira」は、ロックを前面に打ち出したアルバム『55 BLACK』とは打って変わって、フラメンコを取り入れたアカデミックな仕上がり。アルバム『55 RED』は、フラメンコのみなら