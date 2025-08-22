ブラジルのボルソナロ前大統領（ゲッティ＝共同）【リオデジャネイロ共同】ブラジル連邦警察は20日、ボルソナロ前大統領が隣国アルゼンチンへの亡命を画策していたと明らかにした。地元メディアによると、ボルソナロ氏の弁護士は21日、亡命の意図はなかったと説明した。アルゼンチンには親しい関係にあるミレイ大統領がいる。警察が押収した携帯電話からボルソナロ氏が昨年2月ごろに同国への亡命を求めていたことを示すデータ