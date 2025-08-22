ドル円148円60銭台、パウエル発言を前にもみ合い=ＮＹ為替 ドル円は148円60銭台での推移。東京午後に148.78、一旦調整が入ってロンドン市場午後にも148円70銭台を付けるも、少し調整売り。パウエル議長講演をこの後23時に控え、動きが少し慎重。 USDJPY 148.61