コリンズ・ボストン連銀総裁利下げにやや慎重も反応は限定的＝NY為替 ボストン連銀のコリンズ総裁が通信社とのインタビューに応え、今後の利下げについてやや慎重な発言を行ったが反応は限定的にとどまった。 総裁は、インフレは上振れリスク、雇用市場は下振れリスクと発言、 政策は控えめな制限で妥当 次回の会合についてはまだ決まっていないなどとした。 やや慎重な発言であるが、相場の反応は抑えられている。