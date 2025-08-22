友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちを選んでいる子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には困った友だちがいます。彼女の名前は蘭。可愛い子やフォロワーの多い子にはやさしいですが、主人公のように普通の子には態度が冷たいのです。ある日、蘭と友だちの美柑の3人でカフェに行く