◇セ・リーグ巨人8―1DeNA（2025年8月22日東京D）帰って来た主砲・岡本の復帰後初となる9号ソロで先制し、最後はロマン砲・リチャードの移籍後初の2戦連発となる7号3ラン締め。2位を争うDeNAに快勝して3年連続のDeNA戦勝ち越しを決めた阿部慎之助監督（46）はらしい言葉連発で勝利の味をかみ締めた。阿部監督との試合後の主なやりとりは以下の通り。――岡本に待望の復帰初ホームラン。「いや、あの。結構思ったより