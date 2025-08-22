中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月22日】中国外交部の劉彬（りゅう・ひん）部長助理（次官補）は22日、天津で31日から9月1日まで開かれる2025年上海協力機構（SCO）サミットに、20人以上の外国首脳と10人の国際機関代表が出席すると発表した。劉氏によると、中国がSCOサミットを主催するのは5回目で、今回は2001年のSCO発足以来の最大規模となる。招きに応じて出席する外国首脳は次の通り。ベラルーシ