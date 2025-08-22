先日リヴァプールからサウジアラビアのアル・ヒラルへと移籍したウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェス。サッカー界でも屈指の有望な選手が若くしてヨーロッパを去ったことに、がっかりしたファンは少なくないだろう。今回は『Planet Football』から「サウジアラビアに行ってしまったらあまりにも残念に思える選手たち」をご紹介する。ヴィニシウス・ジュニオール国籍：ブラジルクラブ：レアル・マドリーサウジアラビアのアル・ア