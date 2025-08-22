女子プロレス「マリーゴールド」２２日の東京・サンパール荒川大会で、後藤智香（３０）が自身初の凱旋試合で驚異の?ジャイアントスイング２０回転?を披露した。荒川区出身の後藤は、この日のメインでスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）とノンタイトルで対戦。地元での試合に、後藤は観客席から大歓声を受けて登場した。中盤に後藤は、ヒップアタックからのビッグブーツで岩谷を猛攻。さらに得意技のジャイアントスイン