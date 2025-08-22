トキエアは、名古屋/中部〜札幌/丘珠線を10月26日に開設する。月・金・土・日曜の週4往復を運航する。これにより、冬スケジュール期間中の運航路線は、新潟〜名古屋/中部線を週10往復、新潟〜神戸線を週8往復、新潟〜札幌/丘珠線を週4往復の4路線週26往復となる。■ダイヤBV411名古屋/中部（09：50）〜札幌/丘珠（12：20）／月・金・土・日BV412札幌/丘珠（15：45）〜名古屋/中部（18：30）／月・金・土・日