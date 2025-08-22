◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人が３位・ＤｅＮＡを破り、今季２度目のＤｅＮＡ戦４連勝でゲーム差を２・５に広げた。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、岡本和真内野手のけがから復帰後初アーチとなる９号ソロで先制。６回にはスタメンマスクの甲斐拓也捕手の走者一掃の３点二塁打などで４点、７回にはリチャード内野手の２試合連発の７号３ラン本塁打で３点を加え、快勝した。