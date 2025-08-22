天皇皇后両陛下は22日夜、「野口英世アフリカ賞」の授賞式に出席されました。天皇皇后両陛下は22日夜、東京・明治記念館で行われた「第5回野口英世アフリカ賞」の授賞式に出席されました。この賞は、アフリカのための医学研究や医療活動で顕著な功績をあげた研究者らに贈られるもので、授賞式は日本で開催されるTICAD＝アフリカ開発会議に合わせて、6年に1度行われてきました。今年は、マラリアの治療薬の開発などに長年取り組んで