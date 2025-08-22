アニメ『薬屋のひとりごと』の新規ビジュアルを公開する企画『猫猫（マオマオ）、壬氏（ジンシ）と巡る四季』が復活。8月の新規ビジュアルが公開されました。この企画は毎月22日、にゃんにゃんの日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを公式サイトやSNSなどに公開するもので、2024年7月から2025年6月まで行われ、一度終了していましたが、ファンの好評の声に応えて今回から第2章が開始されました。新しく公開された8月のイラ