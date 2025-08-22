◆パ・リーグ楽天３―２オリックス（２２日・楽天モバイルパーク）オリックスがチーム全体で１２安打を放ちながらも、１０残塁で２得点に終わり、４位・楽天に２２年以来の６連敗を喫した。ビジターの同カード５連敗に限れば、１７年以来８年ぶりの屈辱。岸田監督は「みんなよく打ってくれたけど、なかなか点が取れなかった。こっちの作戦も悪かったのかな、というところがあるかも分からないですね…」と肩を落とした。５回