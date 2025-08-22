サッカー日本代表の下田崇ＧＫコーチが２２日、千葉市内で取材に応じ、正ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）＝パルマ＝の成長について語った。鈴木は２４年１〜２月のアジア杯（８強）ではクロス対応など不安定さが目立ったが、Ｗ杯最終予選では８試合出場でわずか２失点と守護神として堅守を支えた。下田コーチは「アジア杯の苦い経験をしっかり生かしてくれた。五大リーグ（のセリエＡ）の中でミスもありながらも、経験を積んでいる。