タレントの関根麻里が２２日までに、自身のＳＮＳを更新。父でタレントの関根勤の誕生日を祝福した。麻里はインスタグラムで「ハッピーバースデードゥドゥ！これからも元気で！いよっ！年男！」とコメントし、２１日に７２歳の誕生日を迎えた勤がバースデープレートを手にした写真を公開。「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＤａｄ！」とハッシュタグを付けた。この投稿にファンからは「これからも幸せいっぱい」「嬉しさが画面か