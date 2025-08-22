夏の甲子園でベスト4に進出した県立岐阜商業高校の選手たちが、8月22日、学校に“凱旋”しました。岐阜県内では健闘を称えるセールも各地で行われ、喜びを分かち合っています。 ■一番輝いた“熱い夏” 県岐商ナイン岐阜に“凱旋” 8月22日午後、岐阜市の県立岐阜商業には、甲子園を戦い抜いた選手たちの帰りを待つ保護者や生徒ら、およそ300人の姿がありました。横山温大選手の母：「注目されて、色々緊張やプ