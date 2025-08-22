◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１０回戦同級１位・北野武郎―同級２位・ジョセフ・スマボン（１０月２１日・東京・後楽園ホール）１０月２１日に東京・後楽園ホールで開催される「フェニックスバトル１４４」の追加カードが２２日、発表され、ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦１０回戦で同級１位・北野武郎（２１）＝大橋＝と同級２位ジョセフ・スマ