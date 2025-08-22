2024年に閉館した名古屋市中区の「しらかわホール」が、2026年春に営業を再開することが分かりました。旧・三井住友海上しらかわホールは、1994年に開館した国内有数のクラシック専用ホールでしたが、新型コロナの影響などで維持管理が難しくなったとして、2024年2月に閉館していました。三井住友海上からホールを購入した新たな運営会社によりますと、2026年春に営業を再開することが決まり、近く