◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―３阪神＝延長１０回＝（２２日・神宮）阪神が延長戦を制した。延長１０回に熊谷が勝ち越し２点打を放った。マジックを一つ減らし１９。今季の対ヤクルト戦勝ち越しを決め、同通算１０００勝にも到達した。先発・高橋は６回３安打１失点で勝ち負けつかず。いきなり２者連続三振を奪う立ち上がり。４回１死から浮いた変化球を村上に左中間スタンドへ運ばれたが、最少失点にとどめた。毎回の１