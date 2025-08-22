ホテルニューオータニ(東京)のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、「名探偵コナン」とコラボレーションした「SUPER SWEETS BUFFET(スーパースイーツビュッフェ)」が開催中。現地のようすが公開されました。【写真】さすがの内容だね！「コナンのスイーツ食べ放題」現地フォト今回のビュッフェでは、ニューオータニクオリティのスイーツやフードメニューに加え、店内装飾もコナン一色。フォトスポットも充実しています。