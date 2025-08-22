愛知県豊田市は8月22日、市の情報を東海テレビをはじめとした民放4局のデータ放送や動画情報配信サービス「ロキポ」のアプリを通じて発信する取り組みを始めると発表しました。豊田市内でテレビを視聴する際、リモコンのdボタンを押せば、データ放送で市の情報や災害時には避難指示の情報なども確認することができます。この取り組みはすでに名古屋市や岐阜県七宗町でも始まっていて、豊田市では9月1日か