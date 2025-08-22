この作品は、もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんのフォロワーさんの母と息子の親子関係の悩みを描いた実体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『僕とママの3mの距離』第11話をごらんください。 太郎が中学生になっても、ママは太郎の後をついて歩きます。さすがに、近所の人から「過保護」と噂されたり、変な目で見られるようになったママ。太郎はその度に、ママの異常性を再確認する