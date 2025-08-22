スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）のテーマ拡張パック「未知なる水域」が、8月28日に登場することが発表された。また、初公開となる新たなカードが公開された。【画像】特性強い！ライコウ、エンテイ、スイクン…公開された収録カード「未知なる水域」は、『ポケットモンスター金・銀』で出会える伝説のポケモン、ライコウ・エンテイ・スイクンをはじめとした、ジョウト地方に