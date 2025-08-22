タレント・上沼恵美子（70）が22日放送のフジテレビ「ザ・共通テン!SP」（金曜後8・00）に出演し、昭和の芸能界について語る場面があった。「昭和の芸能界」という話題になると、上沼は「芸能人の塊みたいなのがいましたね。イヤな女優がうじゃうじゃおった」とぶっちゃける。「要は凄い方やから、大阪のローカルタレントの顔は見ないし、目も合わさないんですよ」と、失礼極まりない態度を取っていたという。そこでお笑い