「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）巨人が主砲・岡本の復帰後初本塁打も飛び出して快勝。連勝で貯金を１とした。巨人は両チーム無得点で迎えた三回２死無走者から、４番・岡本がＤｅＮＡ先発・ジャクソンから左中間席へ運ぶ先制の９号ソロを放った。主砲の一発で球場の雰囲気も変わり、阿部監督は「思ったよりギリギリでしたが、入ってくれて、先制点が取れていいホームランになった。復帰していい形でやってく