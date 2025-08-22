「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）八回の外野守備で打者ごとに中堅と左翼の守備を入れ替えた日本ハム・新庄監督は「斎藤君のボールが強いんで。しっかり見極めて振っていく近藤くんがレフト方向へ。山川くんは多分、意識してるバッティングがセンターから右へというイメージを持ってたんで代えた」と説明。「全然（その方向に打球が）飛ばなかったけど」と言って大笑いした。４−３で迎えた八回