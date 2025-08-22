◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）首位のソフトバンクが2位日本ハムに敗れ、優勝マジックの今季初点灯はお預けとなった。同点の7回には、3番手で登板した藤井皓哉が、万波中正に初球の152キロ直球を勝ち越しの19号ソロとされた。この痛恨の一発が決勝点となった。試合後、小久保裕紀監督は「あの真っ直ぐのアウトローをライトスタンドに運ぶんですから。相手を褒めるべきでしょう」と万波をた