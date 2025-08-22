◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）首位ソフトバンクは2位日本ハムに敗れ、リーグ優勝のマジックナンバー点灯はお預けとなった。中村晃、今宮健太のソロ本塁打で先制に成功。しかし、同点の7回に藤井皓哉が万波中正に勝ち越し19号ソロを浴びた。2点リードの3回2死から水野達稀が一塁内野安打で出塁。その際、先発の松本晴がベースカバーに入るも、きわどいタイミングでセーフとなっていた。その