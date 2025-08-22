◆日本ハム4―3ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）首位ソフトバンクは2位日本ハムに敗れ、リーグ優勝のマジックナンバー点灯はお預けとなった。中村晃、今宮健太のソロ本塁打で先制に成功。しかし、同点の7回に藤井皓哉が万波中正に勝ち越し19号ソロを浴びた。今季最後の日本ハム3連戦の「真夏の天王山」。第1ラウンドは日本ハムに軍配が上がった。接戦に敗れた後、小久保裕紀監督は「首位攻防に相応しい初戦で