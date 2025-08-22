※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。 みんなから無視させれてる白田さん。気の毒に思った主人公・黒木さんは声をかけますが、スルーされてしまいます。一体、白田さんとママたちの間に何があったのでしょうか。事の発端は、さかのぼること数日前…。(ツムママ)