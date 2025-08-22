ドコモオンラインショップにおいて機種変更・契約変更で製品購入の際に一部条件でエラーになる不具合が解消！NTTドコモは21日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」においてスマートフォン（スマホ）などの製品を「eSIM」で利用中の場合について機種変更・契約変更の手続きにて新たな製品を購入する際にエラーが表示されて手続きができない事象が発生している問題について2025年8月21日（木）8時30分に復旧し