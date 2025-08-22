福岡管区気象台は22日午後9時25分、福岡県に発表していた雷注意報を解除した。同9時27分には防災コメントを発表した。23日午後は湿った空気の流れ込みや日射の影響により、局地的に雷を伴った激しい雨となる所がある見込み。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は、大雨注意報を発表する可能性がある。＜予想降水量（多い所）＞22日18時から23日18時まで1時間降水量30ミリ▽24時間降水量50ミリ