※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫は同僚・芹との関係が原因で離婚の危機に直面したことを反省し、妻を連れて3人で直接話し合うことに。うやむやにしようとする芹でしたが、やがて妻が芹の夫・蓮斗を連れて戻り、草太は謝罪。芹は裏切りを否定しますが、これまでの嘘が次々と明らかに。草太との旅行を「ひとり旅」と偽り、「疑われたくなかった」と弁解