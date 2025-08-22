◇パ・リーグオリックス2―3楽天（2025年8月22日楽天モバイル）相手の2倍以上となる12安打を放ちながらも10残塁で、2得点にとどまっての惜敗。オリックス・岸田監督は「みんなよう打ってくれたんですけど…。ちょっとこっちの作戦も悪かったのかなってところ。また反省して、あしたやっていきます」と矢印を自らに向けた。CS圏内を争う4位の楽天には8月だけでカード5連敗を喫し、2ゲーム差に接近。「みんな必死になって