パ首位のソフトバンクは２２日の２位・日本ハム戦（エスコン）に３―４の逆転負けを喫した。ゲーム差は２・５に縮まり、今季初の優勝マジック点灯は２３日以降に持ち越しとなった。２回に中村晃の２号ソロ、今宮健太のプロ通算１００本塁打目となる２号ソロで２点を先取。だが、３回二死から先発・松本晴が連打を浴びて３点を失うと、一進一退の攻防となった。６回に牧原大の適時打で試合を振り出しに戻すも、７回に万波の１９