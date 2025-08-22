俳優の風間トオルさん（63）が22日、がん検査サービスの発表会に登場。咽頭がんになっていたことを明かしました。最近、健康について考える機会が増えたという風間さん。イベントで、その理由について聞かれると「3年ぐらい前ですかね。咽頭がんになりまして、初期の咽頭がんだったんですけど」と、咽頭がんを患っていたことを初めて公表。続けて、「毎年受けている定期健診の胃カメラの検査をした時に、“何かがあるぞ”と先生に