明治安田Ｊ１リーグ第２７節（２２日）、柏がホーム浦和戦（三協Ｆ柏）に４―２で逆転勝ちし、暫定で首位に浮上した。２点リードされて迎えた後半に逆転劇は生まれた。同９分、後半から出場のＦＷ瀬川祐輔のゴールで１点を返すと、前半と同様に押し込む展開となる。浦和も懸命の守備で粘ったが、同３８分に、こちらも後半途中出場のＦＷ細谷真大が同点弾を決めた。勢いの止まらない柏は後半４５分、ついにＭＦ小西雄大が逆転